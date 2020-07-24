شكرا لقرائتكم خبر عن حارس صن داونز يوجه رسالة لعصام الحضري ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه دينيس أونيانجو، الحارس الدولي الأوغندي، والمحترف في صفوف فريق صن داونز، رسالة لعصام الحضري، الحارس التاريخي للكرة المصرية، عقب إعلان الأخير اعتزاله لعبة كرة القدم بشكل نهائي.

وكتب أونيانجو، حارس فريق صن داونز الجنوب أفريقي، للحضري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تهانينا لأفضل حارس مرمى في أفريقيا على الإطلاق على اعتزال سعيد.. عصام الحضري شكرًا على الإلهام والذكريات لقد حصلت على تقاعد طويل وسعيد للغاية».

وأنهى: «أسطورة حقيقية بكل معنى الكلمة.. حظ سعيد له في أي دور ينتهي به».

الجدير بالذكر أن الحضري قد أعلن بشكل رسمي اعتزاله لعبة كرة القدم بعد مسيرة حافلة وتاريخية مع عدد كبير من الأندية ومع منتخبنا الوطني.