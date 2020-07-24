شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان من «عبدالحفيظ» قبل ودية سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إصدار تعليمات مشددة لعمال النادي بضرورة تعقيم ملعب التتش والأدوات بشكل مضاعف قبل ودية سموحة اليوم. وينوي الجهاز الطبي بالأهلي قياس درجات حرارة لاعبي الفريق قبل ودية سموحة واستبعاد أصحاب الدرجات المرتفعة أو من تظهر عليهم أي أعراض لفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية لاعب الوسط حمدي فتحي. كما أوضح المصدر أن الأهلي يتخوف من تواجد لاعبي سموحة داخل غرف خلع الملابس حيث تقرر نزولهم من حافلة الفريق لملعب التتش مباشرة على أن يخضعوا لنفس الإجراءات التي سيخضع لها لاعبي الأهلي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 90,413

تعافي 31,066

وفيات 4,480

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