شكرا لقرائتكم خبر عن رد ناري من اتحاد جدة على رحيل «المولد» للهلال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ردّ نادي اتحاد جدة على محاولات إدارة الهلال في التعاقد مع النجم الدولي، فهد المولد، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول للعميد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأصدر الاتحاد بيانًا رسميًا، نفى فيه نيته الاستغناء عن أي لاعب، أو التفاوض للتعاقد مع نجوم جدد، في الوقت الحالي.
ونقلت صحيفة «الوطن السعودية» عن مصادر بنادي الاتحاد أن المولد غير معروض للبيع نهائيًا، في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه من أبرز نجوم الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه على الإطلاق.
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