شكرا لقرائتكم خبر عن ‏«100 مباراة تاريخية».. الغندور يزف خبراً ساراً لجماهير الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاعلامي خالد الغندور، عن نبأ سار لجماهير نادي الزمالك، عبر شاشة قناة النادي الرسمية. وقال الغندور:«المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، طلب من رئيس الهيئة الوطنية للاعلام جميع شرائط مباريات الفريق في فترة الستينات والسبعينات، كذلك الثمانينات». وواصل:«هناك أكثر من 100 مباراة تاريخية للزمالك سيتم اذاعتها عبر شاشة قناة النادي في مقدمتهم مباراة الفريق أمام ويستهام في عام 1966 والتي حسمها الفريق الأبيض بخماسية». واتم الغندور تصريحاته مؤكداً أن قناة النادي منحت الأجيال الصغيرة من أنصار النادي معرفة جميع رموز ونجوم الفريق القدامى. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 90,413

تعافي 31,066

وفيات 4,480

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