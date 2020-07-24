شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكماً لودية الأهلي وسموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدير إبراهيم نورالدين الحكم الدولي مباراة الأهلى وسموحة الودية المقرر لها الساعه الخامسة من مساء اليوم الجمعة بملعب التتش بمقر النادي الأهلي
وتأتي المباراة في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020.
وكانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن موعد انطلاق الدوري الممتاز واستئناف مجرياته في السادس من أعسطس المقبل.
ويعاون ابراهيم نور الدين فى إدارة ودية الاهلي وسموحة كل من، محمد فاروق و عماد العقاد.
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