شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المنتخب الأوليمبي يعود لتونس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد مصطفى الفرماوي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد بن قردان التونسي، إلى تونس؛ للانتظام في تدريبات فريقه.
مصطفى الفرماوي كان لاعبًا أساسيًا في منتخب مصر للشباب؛ ولكن لم يستطع حجز مكانه أساسية في تشكيلة المنتخب الأولمبي، وإنضم على فترات لمعسكر الفراعنة الصغار.
واستغل الفرماوي رحلة طيران إلى تونس للانتظام في تدريبات فريقه؛ استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري التونسي الممتاز لموسم 2019-2020
وكان الفرماوي، لاعبًا في صفوف الأهلي؛ ولكنه لم ينجح في حجز مكان بالفريق الأول.
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