شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم والقنوات الناقلة لها ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق الكرة بنادي سموحة ضيفاً على نظيره الأهلي اليوم الجمعة، بملعب التتش بمقر النادي الأحمر، في مواجهة ودية، بإطار استعدادات كل منهما لاستئناف الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020. وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة. ويدير المواجهة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين حكم ساحة ويعاونه كل من عماد العقاد ومحمد فاروق. المباراة تنقلها قناتي «اون تايم سبورتس» و«الأهلي» في الموعد سالف الذكر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 90,413

تعافي 31,066

وفيات 4,480

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