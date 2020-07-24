شكرا لقرائتكم خبر عن ساري يكشف أسباب سقوط يوفنتوس أمام أودينيزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف ماوريسيو سارى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس، أن الخسارة أمام فريق أودينيزي، 2 – 1، أمس، جاءت بسبب الافتقاد للتنظيم وعدم التركيز في الدقائق الأخيرة من المباراة، لرغبتنا في تحقيق الفوز، ومن ثم التتويج بلقب المسابقة.
قال سارى، في تصريحات لشبكة «سكاى سبورتس» الإيطالية: «فقدنا تنظيمنا وشكلنا في الدقائق الأخيرة من المباراة، بسبب رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز، والتتويج بلقب الدوري الإيطالي».
أضاف مدرب اليوفى: «قدمنا أداءً جيدًا في الشوط الأول، ولكن تلقينا هدف التعادل مع بداية الشوط الثانى، وبسبب رغبتنا في تحقيق الفوز، تسبب الأمر في توتر اللاعبين وابتعدوا عن التركيز».
تابع ساري حديثه قائلًا: «المباريات بعد فترة الحجر الصحى بسبب كورونا غريبة، ومن الصعب إيجاد التوازن في الوقت الحالى، يجب أن نتعلم من هذه الدروس في المباريات المقبلة».
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