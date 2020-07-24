شكرا لقرائتكم خبر عن «ليفاندوفسكي» يخطف الكرة الذهبية من «رونالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مفاجأة من العيار الثقيل، أقدمت صحيفة ديلي ميل البريطانية على خطوة تُعوض عشاق كرة القدم عن عدم معرفة هوية اللاعب الأفضل في العالم لعام 2020، عبر إجراء استفتاء بين محرريها.

وقرّرت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية إلغاء نسخة العام الحالي، نظرًا للظروف التي أحاطت بكرة القدم، جراء تداعيات جائحة كورونا.

يعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، أحد أكثر المتضررين من إلغاء جائزة الكرة الذهبية لعام 2020، خاصة بعد تألقه وتسجيله 34 هدفًا بالدوري الألماني هذا الموسم.

ومنحت الصحيفة الإنجليزية كل صحفي الحق في اختيار 3 لاعبين فقط، ليُمنح صاحب المركز الأول 5 نقاط، والثاني 3 نقاط، والثالث نقطة واحدة.

وأثمر هذا الاستفتاء عن احتلال ليفاندوفسكي صدارة التصويت بحصوله على 34 نقطة، متقدمًا بفارق 24 نقطة عن أقرب ملاحقيه، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الذي حصل على 10 نقاط، وحل الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، في المركز الثالث بالتصويت بحصوله على 8 نقاط.

وجاء ترتيب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، صادمًا، باحتلاله المركز الثامن بالتساوي مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريـال مدريد، بحصولهما على 3 نقاط فقط لكل منهما.

Advertisements