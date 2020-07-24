شكرا لقرائتكم خبر عن رقمًا قياسيًا لـ«دي ليخت» مع يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت شبكة «أوبتا» المتخصصة في الأرقام القياسية والإحصائيات، أن الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع اليوفي حقق رقمًا قياسيًا حيث بات أصغر مدافع في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى «بيج فايف» يسجل أربعة أهداف أو أكثر هذا الموسم 2019-2020.

ونجح دى ليخت صاحب الـ20 عاما في تسجيل 4 أهداف بقميص السيدة العجوز خلال مشاركته في 28 بالدوري الإيطالي بالموسم الجارى.

وتجمد رصيد يوفنتوس، عند 80 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، متفوقا بفارق 6 نقاط، عن أقرب ملاحقيه فريق أتالانتا، صاحب المركز الثانى، برصيد 74 نقطة، وإنتر ميلان الثالث برصيد 73 نقطة ولاتسيو الرابع برصيد 69 نقطة، فيما يأتي أودينيزى في المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة.