شكرا لقرائتكم رسالة تقدير من حارس صن داونز للسد العالى: الحضرى أسطورة حقيقية.. إعتزال سعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه دينيس أونيانجو حارس مرمى منتخب اوغندا و فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا ، التهنئة لعصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق ، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك معلقا : " تهانينا لافضل حارس مرمى في افريقيا على الاطلاق على اعتزال سعيد..عصام الحضري شكرا على الالهام والذكريات لقد حصلت على تقاعد طويل وسعيد للغاية..اسطورة حقيقية بكل معنى الكلمة. حظا سعيدا له في اي دور ينتهي به.



اونيانجو



أونيانجو

كشف الأسطورة عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، عن السر وراء إصراره وعزيمته على خوض التدريبات البدنية الشاقة بشكل يومي، رغم ابتعاده عن المستطيل الأخضر، وبلوغه سن الـ47 عامًا، حيث إنه من مواليد 15 يناير 1973، كما قام السد العالي بتدريب بعض الحراس واللاعبين فى الفترة الماضية وخلال توقف النشاط الرياضى بسبب فيرس كورونا، وكان على رأسهم السنغالى أليو بادجى مهاجم النادى الأهلى والحارس أحمد حمدى.

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أوضح الحضرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يُصر على خوض التدريبات البدنية بشكل يومي لعدة أسباب، منها المحافظة على لياقته ورشاقته وعدم التأثر بعامل السن، والسبب الثاني هو تأهيل نفسه للعمل فى مجال تدريب حراس المرمى، قائلاً: "بتمرن علشان لو فكرت أشتغل مدرب حراس مرمى أكون مؤهل لهذا المنصب".

تابع السد العالى حديثه: "بتمرن علشان لو اشتغلت مدرب حراس مرمى أعرف أشوط بقدمى اليمنى واليسرى، مش أشوط باليمين فقط، وتكون التسديدة قوية وبنفس درجة التسديد فى المباريات، لأن بعض حراس المرمى لا يهتمون بهذه النقطة، كما إننا أحرص على أن أظل بكامل لياقتى حتى لا أقوم بتهوية الكور كما فى التمرين للتمكن من تسديدها كما يفعل البعض أيضًا.. والتمرين العلمى إن المدرب لازم يتحرك مع الحارس كأنه لاعب فى المباراة وهذا الأمر يحتاج للياقة غير عادية".