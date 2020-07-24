شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يجهز 6 ذئاب لخلافة محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، 6 ناشئين من قلعة ذئاب الجبل، لخلافة محمد صلاح نجم المقاولون السابق وليفربول الانجليزي حالياً، والذي شق طريقه مع الساحرة المستديرة من داخل قلعة الجبل الأخضر، وكان المقاولون قد صعد الثنائي محمد علي، ويوسف أبو هيشمة، قبل أن يضم إليهم بدري طلبة، يوسف حسن، فضل أباظة، وتايسون، في إطار خطة الجهاز الفني للمقاولون لمنح الأولوية لقطاع الناشئين في تدعيم الفريق الأول، في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين مؤخراً.

وكان البدري طلبة قد سجل هدف تعادل المقاولون في اللقاء الودي الذي جمع ذئاب الجبل بأسوان، في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع، كما شارك فضل أباظة في المباراة وحصل على إشادة الجهاز الفني.

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في سياق آخر، اتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في المقاولون العرب على تسديد صفقة طاهر محمد طاهر على مدار 12 شهرًا، فيما سيتم دفع قيمة أول قسط خلال شهر أكتوبر المقبل، بعدما حصل النادى على توقيع اللاعب لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم الجارى مقابل 25 مليون جنيه، ورغم أن الأهلى أعلن عن الصفقة قبل أسبوعين تقريبًا بشكل رسمى وتم تقديم اللاعب من جانب الأهلى عبر قنواته الإعلامية إلا أن تسديد أول قسط لن يتم حالياً لأن الموسم الحالى مازال مُستمراً بعدما تم تأجيله عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا التى عانى منها العالم كله، وأتفق الناديين على تسديد أول قسط من قيمة الصفقة فى أكتوبر المقبل.

في الوقت الذي أكد علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق المقاولون أن الأخبار المثارة حول تعرض إصابة طاهر محمد طاهر بقطع فى الرباط الصليبى فى وقت سابق، هو كلام عارٍ تمامًا من الصحة، وأضاف عبد الغنى: طاهر لم يتعرض لإصابة سابقة فى الرباط الصليبى كل ما تعرض له هو قطع فى غضروف الركبة ولأنه أجرى عملية جراحية استغرق تأهيله ستة أشهر بشكل طبيعى وعاد وشارك مع الفريق دون أى مشكلة".

أضاف عبد الغني: "كفاية كذب" عن طاهر، سيكون أفضل لاعب فى مصر فى الموسم المقبل، وليس لدى اللاعب أى إصابة مزمنة، ويتعرض للإصابات العضلية التى يتعرض لها لاعبو الكرة مع ضغط المباريات فقط وهذا ليس لعيب فى اللاعب وإنما بسبب التأهيل، وطاهر يمتلك عقلية احترافية رغم صغر سنه وكان يرفض اللعب سريعًا إلا بعد الشفاء التام من إصابته