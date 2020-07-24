شكرا لقرائتكم أبرز الأسماء المرشحة بالأهلي لنيل فرصة المشاركة بودية سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي الأهلي مع سموحة في الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة، في أول تجارب المارد الأحمر الودية استعدادا لانطلاق الدوري في السادس من أغسطس المقبل، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر في الاطمئنان على جاهزية لاعبيه الفنية ورفع معدلات اللياقة البدنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وينوي فايلر إشراك غالبية اللاعبين في ودية سموحة، لاسيما للاعبين البعيدين عن المشاركة منذ فترة بعدية من أجل الاطمئنان عليهم ، وتجهيزهم للاستعانة بهم في المباريات القادمة.

ويأتي رمضان صبحي في مقدمة اللاعبين الذي يرغب فايلر في الاطمئنان عليهم لاسيما بعد فترة غياب طويلة استمرت 3 شهور قبل توقف الدوري بخلاف 4 شهور أخرى فترة تعليق النشاط الرياضي لظروف انتشار فيروس كورونا.

كما يأتي صالح جمع الذي حصل على عفو من الجهاز الفني للتدرب مع المجموعة بدلا من التدريبت المنفردة، ونال ثقة فايلر بعد متابعته الدقيقة للاعب منذ عودة المدرب من أجازته إلى سويسرا.

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ويترقب محمد محمود الحصول على جزئ من المباراة اذا ما تأكد جاهزيته التامة للمشاركة في المباراة أو تأجيل اشراكه في اية مباراة لحين جاهزيته البدنية بشكل تام.

وينتظر محمود كهربا أن يحصل على ثقة فايلر حتى يكون له دور بعد انتهاء عقوبته الموقعة عليه بعد أحداثب السوبر المصري بالإمارات، ونفس الأمر بالنسبة للاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم مثل محمد فخري وعربي بدر وشادي رضوان وحمد شكري.