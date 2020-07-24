شكرا لقرائتكم مران الإسماعيلى.. غياب الوحش وعودة مخلوف والشامى وتدريب خفيف لمجدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران الصباحى على ملعب الإسماعيلية الفرعى ، ضمن برنامج الاعداد لاستئناف المنافسات الرسمية ،المران شمل على مجموعة من التدريبات البدنية والتى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين قبيل انطلاق المنافسات ، كما تطرق مران الدراويش لحصص فنية متنوعة أبرزها التسليم والتسلم واللعب فى المساحات قبل أن يختتم بتقسيمة مصغرة.

وشهد المران عودة محمد الشامى ومحمد مخلوف للتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائهما فيما حصل محمد مجدى الجمل قلب الدفاع على راحة اليوم بعد شعوره باجهاد خفيف فى العضلة الضامة فيما غاب عمر الوحش بسبب الجرح الذى تعرض له فى رأسه على هامش ودية نادى مصر مؤخرا.

وأدى عبد الرحمن مجدى تدريبات خفيفة وسيعود للتدريبات الجماعية اعتبارا من الغد.

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة و4 أسابيع من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك فى أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التى أقرتها إدارة المسابقات.

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ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20

كما يحل الإسماعيلى ضيفاً على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف