شكرا لقرائتكم هداية ملاك بطلة التايكوندو تستعد لدخول عش الزوجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أيام قليلة تفصل هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو عن دخول القفص الذهبى ، بعد أن ارتبطت خلال الفترة الماضية وتمت خطبتها على أحد لاعبى الكرة الطائرة ، ومن المقرر أن تحتفل بزفافها الأيام المقبلة وكشف مصدر مسئول فى اتحاد التايكوندو أن اللاعبة قامت بإخطار مسئولي الاتحاد باقتراب زفافها خاصة وأن هناك خطط و فترة إعداد وضعها اتحاد التايكوندو ، استعدادا للبطولات الفترة المقبلة .

ونجحت هداية ملاك في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها بطوكيو 2021 ، وتلقى اتحاد التايكوندو خطابا من الاتحاد الدولى يفيد بتأكيد تأهل الرباعى هداية ملاك و سيف عيسى و عبد الرحمن وائل ، و نور حسين الى دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو 2021 ، بالإضافة الى ثنائى المنتخب البارالمبى ، سلمى على ومحمد الزيات ، حيث جاء تأهل الرباعى من خلال مشاركتهم فى منافسات البطولة الافريقية الأخيرة التى شارك بها اللاعبون .

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كانت هداية ملاك قد نجحت فى تحقيق رقم قياسى عالمى جديد، بعد الفوز بالميدالية الفضية فى بطولة الجائزة الكبرى بأذربيجان. 2016 ، وأصبحت البطلة الأولمبية، أول لاعبة فى وزنها عالميًا تصل لنهائى بطولة الجائزة الكبرى النهائية عامين متتاليين، بعد تحقيق الميدالية الذهبية فى البطولة الماضية بالمكسيك، والفضية في البطولة الأخرى .

يذكر ان هداية ملاك حققت الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 ، من بين 3 ميداليات حققتها البعثة المصرية و التي كانت تضم 120 لاعب ولاعبة من مختلف اللعبات .