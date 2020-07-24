القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسموحه الودية

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جدة - عمرو شويل يلتقي الأهلي مع سموحة في الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة، في أول تجارب المارد الأحمر الودية استعدادا لانطلاق الدوري في السادس من أغسطس المقبل.

الاهلي وسموحه فى الخامسة مساء بملعب التتش



وتقام المباراة على ملعب مختار التتش بمقر الأهلي بالجزيرة الساعة الخامسة مساءً وتنقلها قناتي أون تايم سبورتس والنادي الأهلي.

وينوي فايلر إشراك غالبية اللاعبين في ودية سموحة، لاسيما للاعبين البعيدين عن المشاركة منذ فترة بعدية من أجل الاطمئنان عليهم ، وتجهيزهم للاستعانة بهم في المباريات القادمة.

وتأكد غياب حمدي فتحي الذي لاعب وسط الأهلي عن مباراة اليوم بعدما، تعرض للإصابة بفيروس كورونا ومعه ثنائي سموحة البوركيني محمد كوفي، والأوغندي ديريك نسامبي لنفس السبب.

ويبدأ الأهلي مبارياته في الدوري بمواجهة انبي يوم 9 أغسطس المقبل على استاد القاهرة.

الاهلي وسموحه .. قائمة الفريق السكندري

استقر حمادة صدقى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة على اختيار 22 لاعبا لمباراة الاهلى والمقرر لها الخامسه والنصف عصر اليوم.

وكان الفريق قد سافر إلى للقاهره أمس للدخول فى معسكر 24 ساعة، قبل المباراة.

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واللاعبون هم:

الهانى سليمان وعمر صلاح فى حراسه المرمى

محمود معاذ و محمود فهمى و السيد فريد و فارس مجاهد و رجب نبيل و مخمد عبد المنعم و شريف رضا و الترهونى و كريم يحيى و ماجيت ديوب و احمد حسن مكى و احمد جمال و محمد طلعت و احمد فواد و محمد نادى و احمد حمص و صلاح محسن و محمود حليمو و حسام حسن

ويتأهب الجهاز الفنى للفريق السكندرى للدفع بجميع اللاعبين فى المباراه على مدار شوطى اللقاء.

وكان الفريق قد خاض مبارتين ودتين امام الزمالك والحرس وانتهت الاولى بالهزيمه بخماسيه مقابل هدف والثانيه بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، ويتبقى لسموحه ثلاث وديات امام المصرى مباراه ومباراتين مع الاتحاد السكندرى