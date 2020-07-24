شكرا لقرائتكم زى النهاردة... الأهلى يتوج باللقب 41 للدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 24 يوليو 2019 ، تُوج الأهلي بطلا لنسخة الدوري الممتاز لموسم 2018/2019 رسميا ليُضيف اللقب رقم 41 في تاريخه ، وعلى ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، حقق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف ضمن لقاء مؤجل من الجولة الـ33 لمسابقة الدوري ، وافتتح أهداف الأهلي علي معلول في الدقيقة 25 من أحداث المباراة، وسجل حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث في الدقائق 64 و71 ، ورفع الأهلي رصيده للنقطة 77 ليتوج بطلا للدوري الممتاز بشكل رسمي بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

واستفاد الأهلي من سقوط الزمالك متعادلا في المباراة الماضية أمام الجونة بملعب الأخير 2-2، ليتوج بالدوري رسميا بعد فوزه على ذئاب الجبل دون النظر لنتيجة مباراته أمام الزمالك.

ويعد الدرع رقم 41 هو الاغلى في تاريخ الاهلى فلقد جاء بعد واحد من أطول المواسم وأصعبها بتاريخ الدوري العام، واستطاع المارد الاحمر أن يعود بريمونتادا تاريخية للفريق الأحمر، ليتوج باللقب المفضل لدى عشاق القلعة الحمراء تحت شعار نحن فريق لايعرف المستحيل.

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وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1"

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.