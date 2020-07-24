شكرا لقرائتكم خناقة ساحلية بين الإسماعيلى والاتحاد على التونسى محمد المثنانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل ناديي الإسماعيلى والاتحاد السكندرى فى مفاوضات جادة مع التونسى محمد المثنانى لاعب خط وسط النجم الساحلى تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات بداية من الموسم الجديد.

قال موقع إذاعة " شمس أف أم " التونسية أن محمد المثناني قد تلقى عرضا من نادي الاتحاد الإسكندري الراغب في التعاقد خلال فترة الإنتقالات القادمة، بالإضافة إلى رغبة إدارة الإسماعيلي في تعزيز صفوف فريقها بالتعاقد مع المثناني.

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الجدير بالذكر أن المثناني لعب في أندية الترجي والأفريقي والجيش القطري والقادسية السعودي و انضم لصفوف النجم الساحلى موسم 2017، وساهم في فوز فريقه بكأس العرب للأندية الأبطال الموسم الفارط بفضل هدفه الحاسم في شباك مرمى نادي الهلال السعودي.

أصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حكمًا بقبول شكوى النادى الأهلى المقدمة ضد نادى النجم الساحلى واللاعب سليمانى كوليبالى، وذلك بإلزام النادى التونسى واللاعب متضامنين بسداد مبلغ مليون و400 ألف دولار بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019 حتى تاريخ السداد.