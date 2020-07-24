شكرا لقرائتكم 22 لاعبا فى قائمة سموحة بودية الاهلى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر حمادة صدقى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة على اختيار 22 لاعبا لمباراة الاهلى والمقرر لها الخامسه والنصف عصر اليوم. وكان الفريق قد سافر إلى للقاهره أمس للدخول فى معسكر 24 ساعة، قبل المباراة. واللاعبون هم: Advertisements الهانى سليمان وعمر صلاح فى حراسه المرمى محمود معاذ و محمود فهمى و السيد فريد و فارس مجاهد و رجب نبيل و مخمد عبد المنعم و شريف رضا و الترهونى و كريم يحيى و ماجيت ديوب و احمد حسن مكى و احمد جمال و محمد طلعت و احمد فواد و محمد نادى و احمد حمص و صلاح محسن و محمود حليمو و حسام حسن ويتأهب الجهاز الفنى للفريق السكندرى للدفع بجميع اللاعبين فى المباراه على مدار شوطى اللقاء. وكان الفريق قد خاض مبارتين ودتين امام الزمالك والحرس وانتهت الاولى بالهزيمه بخماسيه مقابل هدف والثانيه بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، ويتبقى لسموحه ثلاث وديات امام المصرى مباراه ومباراتين مع الاتحاد السكندرى

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