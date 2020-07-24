شكرا لقرائتكم أحمد كشري يعدد مكاسب ودية إنبي في ثالث تجارب أبناء الجنوب استعداداً للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عدد أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، مكاسب المباراة الودية التي خاضها فريقه مساء أمس الخميس، أمام فريق إنبي في ثالث التجارب الودية لأبناء الجنوب استعداداً لاستئناف بطولة الدوري العام المقرر عودتها 6 أغسطس المقبل بعد توقف استمر لـ 147 يوماً بسبب وباء كورونا المستجد، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وأكد كشري على أن فريق أسوان حقق تقدماً ملحوظاً في أدائه أمام إنبي، مشيراً إلى أن الفريق قدم 60% من قوته أمام الإسماعيلي ثم زادت النسبة إلى 75% أمام المقاولون والأداء في لقاء إنبي كان أفضل من المباراتين الماضيتين.

أضاف مدرب أسوان أن فريقه سيطر على مجريات المباراة في أغلب الأوقات وأهدر العديد من الفرص، مشيراً إلى أن النتائج ليست على قدر كبير من الأهمية في الوديات.

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وعن استقبال الأهداف بعد التقدم وهو الأمر الذي تكرر في لقاء المقاولون وإنبي قال كشري، أن الأهداف تأتي من الأخطاء الفردية لبعض اللاعبين بسبب قلة التركيز والدخول متأخر في أجواء المباراة، وأنه يعمل على علاج تلك النقطة في المباريات المقبلة.

في سياق آخر، رفضت اللجنة الطبية باتحاد الكرة إقامة اللقاء الودى الذى كان من مقررا له غداً، السبت، بين فريقى المقاولون العرب وأسوان، بناءً على تعليمات طبية، بسبب الشروط التى وضعها مسئولو الجبلاية بضرورة خضوع الفرق لإجراءات مسحة كورونا قبل أى لقاء ودى بـ 48 ساعة، وكان أسوان والمقاولون قد أجروا المسحة الأخيرة يوم 19 يوليو الجارى، وبناءً عليه لا يحق لنادى أسوان أو المقاولون العرب لعب مباراة الغد قبل إجراء مسحة جديدة.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.