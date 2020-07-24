شكرا لقرائتكم إغلاق مؤقت لملف ميركاتو الصيف فى الأهلى بفرمان سويسرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر ملف صفقتت الصيف خلال الوقت الراهن رغم أن كثيرون توقعوا أن يواصل الأحمر رحلة تدعيم صفوفه بصفقات جددية للموسم المقبل بعد ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب لمدة خمسة مواسم ، ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني مناقشة أي أمر يتعلق بالصفقات الجديدة حالياً سواء كانت أجنبية أم محلية مؤكداً ان تركيزه مع الفريق حالياً ينصب على الإستعداد لبطولة الدوري التى تقرر إستئنافها يوم 6 أغسطس المقبل وسوف يستهلها الأحمر يوم 9 الشهر المقبل بمواجهة إنبي ثم منافسات دوري أبطال أفريقيا التى سيلعب فيها الأحمر مع الوداد المغربي بنصف النهائي ، وينوي المدير الفني إغلاق ملف ميركاتو الصيف حالياً بسبب التركيز في الأرتباطات المحلية والافريقية على أن يبدأ بعدها فتح ملف الصفقات.

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من ناحة أخرى ، يخوض فريق الأهلي مساء اليوم، الجمعة، أولى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري الطويلة التي بدأت منذ منتصف مارس الماضي تقريبًا بسبب "جائحة" كورنا التى اجتاحت العالم كله، ويخوض الآلي مباراة قوية اليوم أمام سموحة بملعب التتش في إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدوري الممتاز التى تقرر استئنافها في أغسطس المقبل ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس، ويتطلع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لتحقيق أكثر من هدف في ودية سموحة اليوم يأتي في مقدمتها الاطمئنان على لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف فضلاً عن تجربة بعض اللاعبين العائدين من إصابات طويلة وتحديدًا حمدي فتحي العائد من فترة غياب قاربت على الثمانية أشهر بعدما أصيب بقطع في غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب الوطني الأول في نوفمبر الماضي.

ويطمأن فايلر كذلك على مستوى صالح جمعة العائد للفريق بعد فترة طويلة من التجميد والاستبعاد من الحسابات الفنية ومن المتوقع أن يمنح فايلر الفرصة لبعض الوجوه الشابة التى تم تصعيدها من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول الفترة الماضية وأبرزها عربي بدر ومحمد فخري ، ويحاول الجهاز الفني كذلك تجربة بعض الخطط الفنية في مباراة اليوم التى تُعد واحدة من مباراتين سيخوضهما الأهلي قبل استئناف الدوري حيث تقرر خوض المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجاري بالتتش أيضاً .