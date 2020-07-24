شكرا لقرائتكم حاوى الأهلى وجريندو الحدود "ملوك الهاتريك" فى الإيجيبشن ليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة جدول استكمال مسابقة الدورى بعد توقف دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، والتى ضربت العالم منذ بداية العام الجارى وأدت لإيقاف المسابقات والأنشطة لحصر الوباء بشكل كامل، وهو ما أدى لإيقاف الرياضة فى مصر خوفا من الاختلاط بعدما فرضت الحكومة المصرية بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادى نقل العدوى.

ومن المقرر أن يعود الدورى بلقاء الزمالك والمصرى المؤجل من الجولة الرابعة عشرة بسبب مشاركة الفريقين فى البطولات الأفريقية، على أن يتم استكمال المسابقة بعدها بشكل منتظم بجدول مضغوط، ويخوض كل فريق مباراة كل أربعة أيام فى البداية.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثاني بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.

وقبل توقف مسابقة الدوري أقيمت 157 مباراة حيث يوجد 6 مباريات مؤجلة فضلا عن مباراة مقدمة من الأسبوع الـ19 لعبت بين الطلائع وانبى ، شهدت المسابقة 103 انتصاراً فيما انتهت 54 مباراة بالتعادل "36 إيجابى + 18 سلبى".

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وقبل توقف المسابقة كان الثنائى وليد سليمان صانع ألعاب الأهلى وعبد اللطيف جريندو لاعب حرس الحدود هما أبطال الهاتريك في الايجيبشن ليج .

ففي الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام سجل وليد سليمان ثلاثة أهداف في شباك فريق الجونة في اللقاء الذى انتهى بفوز المارد الأحمر برباعية دون رد ، حيث أحرز الحاوى هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 10، ثم أحرز الهدف الثانى فى الدقيقة 42، ثم أحرز الهدف الثالث "هاتريك" فى الدقيقة 49 ، كما يعد "هاتريك" وليد سليمان هو الأول للاعب فى مسيرته الكروية.

وفى الجولة الثانية عشرة للدوري فاز حرس الحدود على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد وشهدت المباراة تألقًا لافتًا للاعب محمد عبد اللطيف جريندو نجم هجوم فريق حرس الحدود الذي سجل هاتريك في الدقائق 12 و45+3 و89.