شكرا لقرائتكم ميزان الحرارة سلاح شوقى غريب للاستعداد لأولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على متابعة درجات الحرارة بصفة يومية فى اليابان خلال الفترة الحالية استعدادًا لإستضافة أولمبياد طوكيو فى نفس الشهر من العام المقبل 2021 ، والتى يشارك فيها منتخب مصر الأوليمبي بصفته بطل أفريقيا بعد تتويجه بالبطولة التى أقيمت فى مصر تحت 23 سنة.

كشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن درجات الحرارة فى طوكيو تترواح ما بين 20 إلى 25 درجة يوميا و لكن هناك هطول للأمطار خلال تلك الفترة ، و أنه يجهز ملف شامل استعدادًا للاوليمبياد.

فى سياق متصل ، يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عمل زيارات مفاجئة للجنة الطبية باتحاد الكرة على تدريبات ومعسكرات الأندية والمباريات الودية للتفتيش على إتباعهم الإجراءات و الإحترازات الطبية الخاصة بفيروس كورونا من عدمه بعد الإصابات التى ضربت عدد من الفرق مؤخراً علي رأسهم إصابة 18 فرد من نادي الإنتاج الحربي ، ووضع غرامة مالية كبيرة على أي نادي يخالف التعليمات ، خاصة ان اتحاد الكرة هو من يتحمل تكاليف المسحات فى الفترة الأخيرة ، وذلك من أجل الحد من إنتشار الفيروس بين اللاعبين لإستئناف بطولة الدوري يوم 6 أغسطس.

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أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه سيتم إجراء مسحات لفيروس كورونا على الفرق خلال استئناف مباريات الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، كل ثلاثة أيام من أجل اكتشاف الحالات المصابة مبكرًا.

تابع الدكتور سلطان فى تصريحات لبرنامج ملعب أون ويقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت، أن هناك حالة من التراخي حدثت فى مصر بأكملها وعدم الالتزام بالإجراءات الطبية ونفس الأمر لبعض اللاعبين وهو ما تسبب فى ظهور بعض الإصابات مؤخرًا وتحديدًا فريق الإنتاج الحربي بعد إصابة 18 فردا، ولكن باقي الفرق الحالات فى تراجع.

خضع أمس فريق الإنتاج الحربى لمسحة كورونا جديدة وسط إجراءات احترازية مشددة للغاية حيث كانت مسحة اليوم للعناصر السلبية فيما تكون مسحة كورونا اليوم الجمعة للعناصر الإيجابية بالفريق منعًا لزيادة الاختلاط لاسيما بعد واقعة ثبوت إصابة 18 لاعبا بكورونا، وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى إيقاف تدريبات ناديه لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا السادسة التى يجريها الجمعة المقبلة بالإضافة لإلغاء المباريات الودية للفريق بسبب تعرض 18 فردًا بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، بجانب إصابة مختار مختار المدير الفنى للفريق بفيروس كورونا.