هندرسون أفضل لاعب في إنجلترا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اختير جوردان هندرسون قائد ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أفضل لاعب في إنجلترا في العام بناء على تصويت أعضاء رابطة كتاب الرياضة يوم الجمعة. واحتل المراكز الأربعة التالية في القائمة لاعب مانشستر سيتي كيفن دي بروين ولاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وثنائي ليفربول فيرغيل فان دايك وساديو ماني.

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