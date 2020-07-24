شكرا لقرائتكم صالح الشهري لاعباً للهلال حتى 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الهلال رسمياً يوم الخميس نجاحه في إنهاء صفقة شراء صالح الشهري مهاجم الرائد السابق وتوقيعه عقدا حتى نهاية موسم 2023-2024. وقضى اللاعب الموسم الجاري معاراً من الرائد إلى الهلال وتم تمديد عقده مؤخراً مع الأخير حتى نهاية الموسم الجاري في سبتمبر المقبل. وشارك صاحب الـ26 عاماً الموسم الجاري في 17 مباراة بمختلف البطولات مع الهلال سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

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