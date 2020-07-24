كيف حصل محمد صلاح على «صفر» في التصويت بأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

حملت جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" مفاجأة من العيار الثقيل للاعب المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، بعدم حصوله على أي صوت في هذه الجائزة لهذا الموسم 2019-2020، والتي تم الإعلان عنها من قبل الكتاب المخولين باختيار أفضل لاعب في العام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، اليوم الجمعة، فإن محمد صلاح، الذي نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي منذ موسمين، وحصده جائزة هداف البريميرليج في آخر موسمين، لم يحصد أي أصوات من قبل لجنة التصويت التي اختارت أفضل لاعب في الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن هناك 15 لاعبا تفوقوا على محمد صلاح في التصويت على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، إذ أنهم نالوا على الأقل صوتا واحدا في هذه الجائزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوردان هندرسون، قائد ليفربول، هو الذي تمكن من جمع أكبر عدد من الأصوات، ليحصد الجائزة في النهاية، بينما جاء بعده في عدد الأصوات كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، وحل ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، ثالثا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وجاء ترتيب أفضل اللاعبين كالتالي:

1- هندرسون

2- دي بروين

3- راشفورد

4- فان دايك

5- ماني

6- أرنولد

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7- أليسون

8- ستيرلينج

9- فان بيساكا

10- أجويرو

11- اداما تراوري

12- داني انجز

13- جاك جرايلش

14- جيمس ماديسون

15- جوني إيفانز

هندرسون أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

ويعد جوردان هندسون، الذي تم إعلانه فائزا بالجائزة باختيارات رابطة الصحفيين الإنجليز، هو اللاعب رقم 12 المختلف من ليفربول الذي يحصد هذه الجائزة، حيث إن ليفربول حصد هذه الجائزة 14 مرة، أكثر بـ5 عن أي نادي آخر "مانشستر يونايتد وتوتنهام بـ 9 مرات".