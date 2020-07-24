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قائد ليفربول يكافأ بجائزة أفضل لاعب

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كوفئ قائد جوردان هندرسون بجائزة الكُتاب الكرويين لأفضل لاعب، بعدما قاد "الحمر" إلى لقبهم الأول في الدوري الإنكليزي لكرة القدم منذ 1990.

لندن: كوفئ قائد ليفربول جوردان هندرسون على مساهمته في قيادة "الحمر" الى لقبهم الأول في الدوري الإنكليزي لكرة القدم منذ 1990، بنيله جائزة الكُتاب الكرويين لأفضل لاعب خلال موسم 2019-2020.

وتفوق ابن الثلاثين عاما في السباق على الجائزة السنوية على كل من نجم مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين، مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، وزميليه في ليفربول المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والهداف السنغالي ساديو مانيه.

مثال يحتذى خارج الملعب

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والى جانب دوره الفعال على أرضية الملعب خلال المباريات الثلاثين التي خاضها في الدوري الممتاز هذا الموسم ومساهمته بتواجد ليفربول في الصدارة بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل مرحلة على الختام، كان هندرسون مثالا يحتذى به خارج الملعب أيضا أثناء توقف المنافسات لمدة ثلاثة أشهر بسبب تفشي .

وقاد هندرسون مبادرة "بلايرز توغثر" خلال فترة الإغلاق، وعمل مع لاعبين آخرين على جمع الأموال لصالح خدمة الصحة الوطنية "أن إيتش أس".

وعلق هندرسون على اختياره لخلافة رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) في نيل هذه الجائزة، بالقول "أقبلها نيابة عن هذه المجموعة (الفريق) بأكملها، لأنه من دونهم لن أكون في وضع يسمح لي بنيل هذا الشرف. لقد جعلني هؤلاء الشبان لاعبا أفضل وقائدا أفضل وشخصا أفضل".

وواصل "إذا كان هناك شيء أتمناه، هو أن يكون من صوَّت لي، قد فعل ذلك اعترافا بمساهمة الفريق بأكمله".

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