شكرا لقرائتكم خبر عن قبضة كورونا.. شاهد لقاء خاص بين الكرواتى والفرنسى فى ودية الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز الودية مشهدا يعكس الحيرة الشديدية المتمثلة فى مدى حرص الجميع على الالتزام بقواعد التباعد، والتى تتحدى فى نفس الوقت طقوس اللاعبين والمدربين المعتادة أثناء المباريات، وهو ما تجلى فى لقاء الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك، والكرواتى أنتى تشاتيتش، المدير الفنى لبيراميدز.
تشكيل الفريقين
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبدالشافي فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم".
بينما بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"المهدى سليمان في حراسة المرمى، عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى في خط الدفاع، أحمد توفيق ومحمود حمادة وطارق طه وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد في خط الوسط، إيريك تراورى في خط الهجوم".
كانت هذه تفاصيل خبر قبضة كورونا.. شاهد لقاء خاص بين الكرواتى والفرنسى فى ودية الزمالك وبيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.