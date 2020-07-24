شكرا لقرائتكم خبر عن قبضة كورونا.. شاهد لقاء خاص بين الكرواتى والفرنسى فى ودية الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز الودية مشهدا يعكس الحيرة الشديدية المتمثلة فى مدى حرص الجميع على الالتزام بقواعد التباعد، والتى تتحدى فى نفس الوقت طقوس اللاعبين والمدربين المعتادة أثناء المباريات، وهو ما تجلى فى لقاء الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك، والكرواتى أنتى تشاتيتش، المدير الفنى لبيراميدز.

لمشاهدة الفيديو من هنا:وتغلب بيراميدز على الزمالك، بهدف دون رد، سجله رجب بكار، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

تشكيل الفريقين

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبدالشافي فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم".

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بينما بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"المهدى سليمان في حراسة المرمى، عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى في خط الدفاع، أحمد توفيق ومحمود حمادة وطارق طه وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد في خط الوسط، إيريك تراورى في خط الهجوم".