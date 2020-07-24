شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يجهز 6 ذئاب لخلافة محمد صلاح بعد توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، 6 ناشئين من قلعة ذئاب الجبل لخلافة محمد صلاح نجم المقاولون السابق وليفربول الإنجليزى حالياً، والذى شق طريقه مع الساحرة المستديرة من داخل قلعة الجبل الأخضر، وكان المقاولون قد صعد الثنائى محمد علي، ويوسف أبو هشيمة، قبل أن يضم إليهما بدرى طلبة، ويوسف حسن، وفضل أباظة، وتايسون، فى إطار خطة الجهاز الفنى للذئاب لمنح الأولوية لقطاع الناشئين فى تدعيم الفريق الأول، فى ظل ارتفاع أسعار اللاعبين مؤخراً.

وكان البدرى طلبة قد سجل هدف تعادل المقاولون فى اللقاء الودى الذى جمع ذئاب الجبل بأسوان، فى الدقيقة الثانية من الوقت الضائع، كما شارك فضل أباظة فى المباراة وحصل على إشادة الجهاز الفني.

Advertisements

فى سياق آخر، اتفق مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى المقاولون العرب على تسديد صفقة طاهر محمد طاهر على مدار 12 شهرًا، فيما سيتم دفع قيمة أول قسط خلال شهر أكتوبر المقبل، بعدما حصل النادى على توقيع اللاعب لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم الجارى مقابل 25 مليون جنيه، ورغم أن الأهلى أعلن عن الصفقة قبل أسبوعين تقريبًا بشكل رسمى وتم تقديم اللاعب من جانب الأهلى عبر قنواته الإعلامية إلا أن تسديد أول قسط لن يتم حالياً لأن الموسم الحالى مازال مُستمراً بعدما تم تأجيله عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا التى عانى منها العالم كله، وأتفق الناديين على تسديد أول قسط من قيمة الصفقة فى أكتوبر المقبل.

فى الوقت الذى أكد علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق المقاولون أن الأخبار المثارة حول تعرض إصابة طاهر محمد طاهر بقطع فى الرباط الصليبى فى وقت سابق، هو كلام عارٍ تمامًا من الصحة، وأضاف عبد الغنى: طاهر لم يتعرض لإصابة سابقة فى الرباط الصليبى كل ما تعرض له هو قطع فى غضروف الركبة ولأنه أجرى عملية جراحية استغرق تأهيله ستة أشهر بشكل طبيعى وعاد وشارك مع الفريق دون أى مشكلة".

أضاف عبد الغني: "كفاية كذب" عن طاهر، سيكون أفضل لاعب فى مصر فى الموسم المقبل، وليس لدى اللاعب أى إصابة مزمنة، ويتعرض للإصابات العضلية التى يتعرض لها لاعبو الكرة مع ضغط المباريات فقط وهذا ليس لعيب فى اللاعب وإنما بسبب التأهيل، وطاهر يمتلك عقلية احترافية رغم صغر سنه وكان يرفض اللعب سريعًا إلا بعد الشفاء التام من إصابته