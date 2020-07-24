شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يغلق ملف ميركاتو الصيف فى الأهلي مؤقتاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، ملف صفقات الصيف خلال الوقت الراهن، رغم أن كثيرين توقعوا أن يواصل الأحمر رحلة تدعيم صفوفه بصفقات جدية للموسم المقبل بعد ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب لمدة خمسة مواسم.

ورفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مناقشة أى أمر يتعلق بالصفقات الجديدة حالياً، سواء كانت أجنبية أم محلية، مؤكداً أن تركيزه مع الفريق حالياً ينصب على الاستعداد لبطولة الدورى التى تقرر استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل، وسوف يستهلها الأحمر يوم 9 الشهر المقبل بمواجهة إنبى ثم منافسات دورى أبطال أفريقيا التى سيلعب فيها الأحمر مع الوداد المغربى بنصف النهائى، وينوى المدير الفنى إغلاق ملف ميركاتو الصيف حالياً بسبب التركيز فى الارتباطات المحلية والأفريقية على أن يبدأ بعدها فتح ملف الصفقات.

من ناحة أخرى، يخوض فريق الأهلى مساء اليوم، الجمعة، أولى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدورى الطويلة التى بدأت منذ منتصف مارس الماضى تقريبًا بسبب "جائحة" كورنا التى اجتاحت العالم كله، ويخوض الآلى مباراة قوية اليوم أمام سموحة بملعب التتش فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدورى الممتاز التى تقرر استئنافها فى أغسطس المقبل ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبى يوم 9 أغسطس، ويتطلع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لتحقيق أكثر من هدف فى ودية سموحة اليوم وفى مقدمتها الاطمئنان على لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف، فضلاً عن تجربة بعض اللاعبين العائدين من إصابات طويلة وتحديدًا حمدى فتحى العائد من فترة غياب قاربت على الثمانية أشهر بعدما أصيب بقطع فى غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب الوطنى الأول فى نوفمبر الماضي.

Advertisements

ويطمئن فايلر كذلك على مستوى صالح جمعة العائد للفريق بعد فترة طويلة من التجميد والاستبعاد من الحسابات الفنية ومن المتوقع أن يمنح فايلر الفرصة لبعض الوجوه الشابة التى تم تصعيدها من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول الفترة الماضية، وأبرزها عربى بدر ومحمد فخرى، ويحاول الجهاز الفنى كذلك تجربة بعض الخطط الفنية فى مباراة اليوم التى تُعد واحدة من مباراتين سيخوضهما الأهلى قبل استئناف الدورى حيث تقرر خوض المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجارى بالتتش أيضاً.