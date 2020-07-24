شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ العرب عبد الله.. شاهد كيف انتهت مشادة بكرى والجباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الزمالك مع بيراميدز، والتى أقيمت أمس وانتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، دخول دودى الجباس فى مشادة مع زميله إسلام عيسى بسبب إحدى الكرات داخل الملعب.

لمعرفة التفاصيل من هنا:وتغلب بيراميدز على الزمالك، بهدف دون رد، سجله رجب بكار، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا





تشكيل الفريقين

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبدالشافي فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم".

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بينما بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"المهدى سليمان في حراسة المرمى، عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى في خط الدفاع، أحمد توفيق ومحمود حمادة وطارق طه وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد في خط الوسط، إيريك تراورى في خط الهجوم".