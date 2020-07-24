شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح فرنسية من جوميز لمدبولى قبل عودة مباريات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، بلاعب الوسط المهاجم أحمد مدبولى، وأشاد جوميز بقدرات اللاعب الفنية بجانب المعدلات البدنية الجيدة التى وصل لها منذ بداية فترة الإعداد الحالية، موضحاً أنه لمس مدى التزام اللاعب فى الفترة الحالية.

وواصل الفرنسى نصائحه للاعب، وأكد أنه يمتلك مهارة عالية بجانب سرعته، كما طالبه بسرعة نقل الكرة وعدم الاحتفاظ بها لفترات طويلة، مشيرا إلى أنه يعتمد على اللاعب فى خطة اللعب بشكل أساسى فى نقل الفريق ككل من الحالة الدفاعية للهجومية فى وقت قصير .

فى النهاية أكد جوميز أنه فى حال التزام مدبولى بالتعليمات سيصبح لاعبا له شأن كبير فى الكرة المصرية بشكل عام نظرا للقدرات الكبيرة التى يمتلكها اللاعب .

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وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة و4 أسابيع من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك فى أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التى أقرتها إدارة المسابقات.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20 كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.