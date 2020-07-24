شكرا لقرائتكم خبر عن حارس أوغندا: الحضرى أسطورة حقيقية شكرا على الإلهام والذكريات.. اعتزال سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه دينيس أونيانجو، حارس مرمى منتخب أوغندا وفريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا، التهنئة لعصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، قائلا، "تهانينا لأفضل حارس مرمى فى أفريقيا على الإطلاق على اعتزال سعيد.. عصام الحضرى شكرا على الإلهام والذكريات لقد حصلت على تقاعد طويل وسعيد للغاية.. أسطورة حقيقية بكل معنى الكلمة.. حظا سعيدا له فى أى دور ينتهى به".

وكشف الأسطورة عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، عن السر وراء إصراره وعزيمته على خوض التدريبات البدنية الشاقة بشكل يومي، رغم ابتعاده عن المستطيل الأخضر، وبلوغه سن الـ47 عامًا، حيث إنه من مواليد 15 يناير 1973، كما قام السد العالى بتدريب بعض الحراس واللاعبين فى الفترة الماضية وخلال توقف النشاط الرياضى بسبب فيرس كورونا، وكان على رأسهم السنغالى أليو بادجى مهاجم النادى الأهلى والحارس أحمد حمدى.

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وقال الحضرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يُصر على خوض التدريبات البدنية بشكل يومى لعدة أسباب، منها المحافظة على لياقته ورشاقته وعدم التأثر بعامل السن، والسبب الثانى هو تأهيل نفسه للعمل فى مجال تدريب حراس المرمى، قائلاً: "بتمرن علشان لو فكرت أشتغل مدرب حراس مرمى أكون مؤهل لهذا المنصب".

وأضاف السد العالى، "بتمرن علشان لو اشتغلت مدرب حراس مرمى أعرف أشوط بقدمى اليمنى واليسرى، مش أشوط باليمين فقط، وتكون التسديدة قوية وبنفس درجة التسديد فى المباريات، لأن بعض حراس المرمى لا يهتمون بهذه النقطة، كما إننا أحرص على أن أظل بكامل لياقتى حتى لا أقوم بتهوية الكور كما فى التمرين للتمكن من تسديدها كما يفعل البعض أيضًا.. والتمرين العلمى إن المدرب لازم يتحرك مع الحارس كأنه لاعب فى المباراة وهذا الأمر يحتاج للياقة غير عادية".



حارس اوغندا والحضرى