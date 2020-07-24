شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يتابع درجات الحرارة فى طوكيو استعدادًا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، على متابعة درجات الحرارة بصفة يومية فى اليابان خلال الفترة الحالية استعدادًا لاستضافة أولمبياد طوكيو فى نفس الشهر من العام المقبل 2021، والتى يشارك فيها منتخب مصر الأولمبى بصفته بطل أفريقيا بعد تتويجه بالبطولة التى أقيمت فى مصر تحت 23 سنة.

وكشف شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، أن درجات الحرارة فى طوكيو تتراوح ما بين 20 إلى 25 درجة يوميا، ولكن هناك هطولا للأمطار خلال تلك الفترة، وأنه يجهز ملفا شاملا استعدادًا للأولمبياد.

فى سياق متصل، يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عمل زيارات مفاجئة للجنة الطبية باتحاد الكرة على تدريبات ومعسكرات الأندية والمباريات الودية للتفتيش على إتباعهم الإجراءات والاحترازات الطبية الخاصة بفيروس كورونا من عدمه بعد الإصابات التى ضربت عدداً من الفرق مؤخراً، وعلى رأسهم إصابة 18 فرد من نادى الإنتاج الحربى، ووضع غرامة مالية كبيرة على أى نادٍ يخالف التعليمات، خاصة أن اتحاد الكرة هو من يتحمل تكاليف المسحات فى الفترة الأخيرة، وذلك من أجل الحد من إنتشار الفيروس بين اللاعبين لاستئناف بطولة الدورى يوم 6 أغسطس.

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وأكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه سيتم إجراء مسحات لفيروس كورونا على الفرق خلال استئناف مباريات الدورى الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، كل ثلاثة أيام من أجل اكتشاف الحالات المصابة مبكرًا.

وقال الدكتور سلطان فى تصريحات لبرنامج ملعب أون ويقدمه الإعلامى أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت، إن هناك حالة من التراخى حدثت فى مصر بأكملها وعدم الالتزام بالإجراءات الطبية ونفس الأمر لبعض اللاعبين وهو ما تسبب فى ظهور بعض الإصابات مؤخرًا وتحديدًا فريق الإنتاج الحربى بعد إصابة 18 فردا، ولكن باقى الفرق الحالات فى تراجع.

وخضع أمس فريق الإنتاج الحربى لمسحة كورونا جديدة وسط إجراءات احترازية مشددة للغاية حيث كانت مسحة اليوم للعناصر السلبية فيما تكون مسحة كورونا اليوم الجمعة للعناصر الإيجابية بالفريق منعًا لزيادة الاختلاط لاسيما بعد واقعة ثبوت إصابة 18 لاعبا بكورونا، وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى إيقاف تدريبات ناديه لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا السادسة التى يجريها الجمعة المقبلة بالإضافة لإلغاء المباريات الودية للفريق بسبب تعرض 18 فردًا بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، بجانب إصابة مختار مختار المدير الفنى للفريق بفيروس كورونا.