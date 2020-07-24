شكرا لقرائتكم خبر عن عواد يدخل حسابات كارتيرون للمشاركة مع الزمالك فى ودية دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفنى للزمالك منح محمد عواد، حارس الفريق، فرصة المشاركة فى المواجهة الودية أمام وادى دجلة، التى ستقام بعد غد الأحد، وذلك بعد جاهزية الحارس للمشاركة بصورة رسمية فى المباريات بعد التعافى من فيروس كورونا ونهاية برنامج تجهيزه للمشاركة فى المواجهات الخاصة بالفريق، لذا يدرس جهاز الفريق الأبيض مشاركته سواء من بداية لقاء دجلة أو خلال الشوط الثانى من المباراة، وهو ما سيتحدد بشكل نهائى خلال الساعات القادمة، وفقا للمشاورات التى يجريها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق مع جهازه المعاون.

وحصل الزمالك على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الانتهاء من معسكر برج العرب، على أن يستأنف الفريق تدريباته صباح بعد غد، الأحد، استعدادا لمواجهة دجلة فى مساء اليوم ذاته، بعدما انتهى الفريق بالأمس من معسكره الذى استمر لمدة 14 يوما فى برج العرب، حيث تواجد عواد على مقاعد البدلاء فى لقاء بيراميدز الودى، الذى شهد خسارة الزمالك بهدف نظيف، وتواجد فى حراسة مرمى الفريق الأبيض خلاله الحارس محمد أبو جبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى، المقرر إقامتهما باستاد برج العرب يومى 6 و10 من شهر أغسطس المقبل، على الترتيب، وذلك فى منافسات بطولة الدورى الممتاز، وسيستأنف الزمالك تدريباته بعد غد الأحد لمواجهة دجلة فى اليوم ذاته، على أن ينتظم الفريق فى معسكر معسكر مغلق جديد بداية من يوم الإثنين المقبل، فى برج العرب يتخلله خوض مباراة ودية أمام طلائع الجيش، يوم الأربعاء المقبل، على أن يحصل الفريق على راحة أول أيام عيد الأضحى ثم ينتظم الفريق فى معسكر مغلق جديد فى برج العرب لمدة 10 أيام استعدادا لاستئناف النشاط الرياضى.