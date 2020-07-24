شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. أستون فيلا يعلن ضم تريزيجيه وبدء رحلة التألق مع الفلاينز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 24 يوليو 2019، أعلن نادى أستون فيلا الانجليزى التعاقد مع لاعب منتخب مصر محمود تريزيجيه، قادمًا من قاسم باشا التركي، وقال النادى فى بيانه، "يسعد أستون فيلا أن يعلن عن توقيع محمود حسن مقابل مبلغ مالى غير معلن، بانتظار تأشيرة العمل والبطاقة الدولية"، وأعرب المدير الفنى لـ "الفيلانز" دين سميث عن سعادته بالصفقة، قائلًا على الموقع الرسمى للنادى، "متحمسون للعمل مع (تريز)، لقد شاهدته عددًا من المرات، هو من نوعية الأجنحة التى كنا نبحث عنها، هو مباشر، ويسبب المشكلات للخصم فى الثلث الأخير، ويسجل الأهداف".

وخاض محمود حسن تريزيجيه 33 مباراة فى منافسات الدورى الإنجليزى لهذا الموسم 2019-2020 مع استون فيلا بإجمالى عدد دقائق وصل إلى 1.861 دقيقة، ساهم خلالها فى 8 أهداف بعدما سجل 6 أهداف وصنع هدفين آخرين.

وجاءت أهداف تريزيجيه فى 5 مباريات حيث سجل فى هزيمة فريقه من ليفربول 2-1، وفى خسارة فريقه امام وولفرهامبتون واندررز 2-1، وكذلك فى الهزيمة أمام تشليسي2-1، كما أحرز هدفين فى الفوز بثنائية نظيفة فى مرمى كريستال بلاس، وأيضا هدف الفوز على أرسنال أمس.

كما ساهم النجم المصرى فى صناعة هدفين لزملائه فى مباراتين أمام بيرنلى فى التعادل بنتيجة 2-2، والهدف الوحيد فى الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتى 1-6.

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ونجح أستون فيلا فى إنهاء عقدة لازمته 22 عاما أمام أرسنال الإنجليزى، بفضل النجم المصرى المتألق محمود حسن تريزيجيه الذى سجل هدف الفوز للفيلانز على الجانرز.

وتصدر تريزيجيه أغلفة الصحف الإنجليزية وقالت صحيفة "الجارديان"البريطانية "أستون فيلا المقاتلون يضعون واتفورد فى مناطق الهبوط، هدف تريزيجيه يسقط أرسنال وواتفورد ينهزمون من قبل ستيرلينج والسيتي، كلوب وتحية اللقب المميز: لن ينساه أحد" ، فيما عنونت صحيفة "ديلي ستار"البريطانية، "سطوع أستون فيلا، هدف تريزيجيه يهدد واتفورد بالهبوط".

فيما كتبت صحيفة "ديلي ميرور"، "الأبطال والأشرار، هدف تريزيجيه يصل باستون فيلا خارج مناطق الهبوط ، وبهذه النتيجة رفع أستون فيلا رصيده من النقاط إلى 34 متخطيًا واتفورد بفارق الأهداف والذى خسر أمام مانشستر سيتى برباعية نظيفة، وبفارق 3 نقاط عن بورنموث صاحب المركز الـ19 برصيد 31 نقطة.

وتحدد الجولة الـ38 والأخيرة الهابط بين 3 فرق، حيث سينجو فريق واحد ويهبط اثنين من الثلاثة المذكورين.