شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعيد "قاعود" قبل مواجهة الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد فريق إنبى جهود محمود قاعود، مهاجم الفريق البترولى، بعد التعافى من فيروس كورونا، وتم وضع برنامج خاص للاعب من أجل تجهيزه لمباراة الأهلى المقرر لها 9 أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة من بطولة الدورى الممتاز، المقرر استئنافه يوم 6 من الشهر المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا، حرص الجهاز الفنى لإنبى على وضع برنامج لتجهيز قاعود لتلك المواجهة من أجل الاستفادة من جهوده والخبرات التى يمتلكها فى تلك المواجهة الهامة للفريق البترولى.

ويواصل إنبى تحضيراته لمواجهة الأهلى حيث تعادل الفريق البترولى مع نظيره أسوان بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف منافات النشاط الرياضى، حيث أحرز سافيولا، هدف الفريق البترولى الوحيد، فيما أحرز لأسوان اللاعب عبد الله فاروق، فى الشوط الثانى من المباراة، وجاء اللقاء ضمن سلسلة المباريات الودية التى قرر جهاز الفريق البترولى خوضها استعدادًا لمواجهة الأهلى.

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فيما يواجهة إنبى، اليوم، الجمعة، نظيره طنطا، بعد الاتفاق بين الفريقين على خوض مباراة ودية باستاد بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف منافسات النشاط الكروى، وذلك بعد إلغاء المباراة التى كان من المقرر إقامتها بين الفريق البترولى ونظيره الإنتاج الحربى، بعد ظهور 18 حالة مصابة بفيروس كورونا فى صفوف الإنتاج ما أدى إلى إلغاء الودية.

وكان عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، قد أكد سلبية المسحة الطبية الخامسة التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى بالفريق للكشف عن فيروس كورونا، مؤكدًا تعافى جميع اللاعبين المُصابين بذلك الفيروس فى الفترة الماضية، مشددًا على أن الفريق سيخضع لمسحة كورونا سادسة الأربعاء المقبل، استعدادا لاستئناف منافسات الدورى الممتاز، الذى تقرر عودته يوم 6 من أغسطس المقبل، بعدما توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

واحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل توقفه فى منتصف شهر مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلها.