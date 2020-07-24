شكرا لقرائتكم خبر عن من المسموح لهم بحضور مباريات الدورى؟.. اتحاد الكرة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، أن مجالس إدارات أندية الدورى الممتاز هى المسموح لها فقط بحضور مباريات الدورى الممتاز المقرر استئنافها بدءا من 6 أغسطس المقبل للموسم الجارى 2019 – 2020.

وقال مسئولو اتحاد الكرة إنه سيتم اتباع الإجراءات الاحترازية لكورونا فى تواجد مجالس إدارات الأندية فى المباريات بالفصل بينهم وضرورة وجود كل فرد بعيدا عن الآخر بمسافة لا تقل عن متر.

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فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه سيتم إجراء مسحات لفيروس كورونا على الفرق خلال استئناف مباريات الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، كل ثلاثة أيام من أجل اكتشاف الحالات المصابة مبكرًا.

وأضاف الدكتور سلطان فى تصريحات لبرنامج ملعب أون ويقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت، أن هناك حالة من التراخي حدثت فى مصر بأكملها وعدم الالتزام بالإجراءات الطبية ونفس الأمر لبعض اللاعبين وهو ما تسبب فى ظهور بعض الإصابات مؤخرًا وتحديدًا فريق الإنتاج الحربي بعد إصابة 18 فردا، ولكن باقي الفرق الحالات فى تراجع.

وخضع أمس فريق الإنتاج الحربى لمسحة كورونا جديدة وسط إجراءات احترازية مشددة للغاية حيث كانت مسحة اليوم للعناصر السلبية فيما تكون مسحة كورونا اليوم الجمعة للعناصر الإيجابية بالفريق منعًا لزيادة الاختلاط لاسيما بعد واقعة ثبوت إصابة 18 لاعبا بكورونا، وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى إيقاف تدريبات ناديه لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا السادسة التى يجريها الجمعة المقبلة بالإضافة لإلغاء المباريات الودية للفريق بسبب تعرض 18 فردًا بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، بجانب إصابة مختار مختار المدير الفنى للفريق بفيروس كورونا.