"التالتة تابتة".. صلاح يحل عقدة "قانون التتويج" الذي حرم مصر من كأسين بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

لم يكن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي المصري الأول الذي يفوز فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بل سبق وأن توج الملك باللقب مع تشيلسي، إضافة إلي رامي شعبان الحارس المصري -السويدي ولكنهما سقطا من سجلات التتويج.

وتنص لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2014 وحتى الوقت الحالي على حتمية مشاركة اللاعب في 5 مباريات على الأقل خلال موسم التتويج؛ ليحتسب اللقب في مسيرته بشكل رسمي، وكان الأمر أكثر صعوبة قبل عام 2012، حيث كانت اللوائح تشترط مشاركته في 10 مباريات.

وتسبب القانون الذي وضعته رابطة المحترفين بالدوري الإنجليزي في عدم حصول صلاح أو رامي شعبان على ميدالية وتسجيل اسمهما في سجل الأبطال قبل أن يأتي "مو" ويتوج مع ليفربول.

ولعب صلاح بقميص تشيلسي موسم 2014/2015 قبل رحيله معارًا إلى فيورنتينا الإيطالي، ولعب تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو 3 مباريات فقط بقميص البلوز في الموسم الذي شهد تتويجه ببطولة الدوري ليسقط من السجلات بسبب 180 دقيقة.

Advertisements

حارس المرمى رامي شعبان هو أول لاعب مصري يُتوج فريقه بـ"بريميرليج،"عندما لعب بصفوف الجيل التاريخي لفريق أرسنال، في موسم 2003/2004.

ولعب شعبان الذي وُلد بالأراضي السويدية لأب مصري وأم سويدية وحمل الجنسيتين في الملاعب المصرية نهاية التسعينيات، حيث انضم لبعض الأندية بينها "اتحاد عثمان" الذي تحول لاحقًا إلى "مزارع دينا" قبل العودة للملاعب الأوروبية مجددًا.

وانضم شعبان إلى أرسنال عام 2002، بعد تألقه بقميص فريق ديورجاردينز السويدي، وكان ضمن قائمة أرسنال عندما حقق فريق العاصمة الإنجليزية إنجازه الفريد، بالتتويج لقب "بريميرليج" دون هزيمة في موسم 2003/2004 ولكنه لم يشارك.