لم يحصد أي صوت.. صلاح خارج قائمة أفضل 15 لاعبا في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُوج الإنجليزي جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول بجائزة لاعب العام من رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا، ولكن كان هناك 14 نجمًا آخر في الدوري الإنجليزي حصلوا على تصويت من الصحفيين في البلاد.

ووقع اختيار رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا على جوردان هندرسون بعد موسم مثير في ليفربول ساهم خلاله في الفوز بالدوري الإنجليزي، متفوقا على كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي وزملائه في الريدز.

ولم يحصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول على صوت من قبل صحفيي كرة القدم الإنجليزيين، رغم الموسم الجيد الذي قدمه هدّاف الفريق بعد تسجيل 19 هدفا في 33 مباراة لعبها.

وحصل 15 لاعبًا على صوت واحد على الأقل بجانب بعض الأسماء المفاجئة خارج المراكز الخمسة الأولى، التي تم الإعلان عنها رسميا كالتالي:

1- جوردان هندرسون (ليفربول).

Advertisements

2- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

3- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد).

4- فيرجيل فان دايك (ليفربول).

5- ساديو ماني (ليفربول).

أما من المركز السادس حتى الخامس عشر في قائمة أفضل اللاعبين لم يتم تصنيفهم، وجائت كالتالي:

ترينت ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر (ليفربول)، أرون وان بيساكا (مانشستر يونايتد)، رحيم ستيرلنج وسيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)، أداما تراوري (وولفرهامبتون)، داني إنجز (ساوثهامبتون)، جاك جريليش (أستون فيلا)، جيمس ماديسون وجوني إيفانز (ليستر سيتي).