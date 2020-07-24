"سرعة الاستجابة" تفصل في عودة نجم الأهلي المصاب بكورونا إلى المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
قال مصدر بالأهلي لمصراوي إن حمدي فتحي نجم الفريق والتي أثبتت المسحة الطبية إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أصبح خارج حسابات الفريق في افتتاح مباريات الفريق في الدوري بعد العودة من التوقف.
ويلعب الأهلي مع إنبي في الـ 9 من أغسطس القادم ثم يواجه في الـ 14 من نفس الشهر الإنتاج الحربي حسب الجدول الذي أعلنه اتحاد الكرة الأسبوع الحالي.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن سرعة الاستجابة اللاعب لبروتوكول وزارة الصحة يفصل في لحاقه مباراة أسوان التىي تقام في الـ 19 من أغسطس .
وأوضح المصدر أنه في حالة شفاء حمدي فتحي بسرعة سيحتاج إلي أسبوع فقط للعودة إلى التدريبات الجماعية وبالتالي سيكون لائقاً من الناحية الطبية والبدنية للانضمام إلى قائمة مباراة أسوان.
وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة في معسكر المنتخب نوفمبر الماضي ليعود إلى الفريق بعد شفاءه خلال فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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