"خمس خمسات" تلهم صلاح من أجل قهر المستحيل والتتويج بالحذاء الذهبي الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بات محمد صلاح نجم وهداف ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعيداً عن الحذاء الذهبي الثالث على التوالي قبل جولة من النهاية، لكن ما يزال الأمل قائماً.

محمد صلاح فاز بالحذاء الذهبي قبل موسمين بتسجيل 32 هدفاً، وفي الموسم الماضي توج بلقب الهداف برصيد 22 هدفاً متساوياً مع زميله ساديو ماني والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

وفي الموسم الحالي يحتل محمد صلاح المركز الرابع في جدول الترتيب قبل جولة من النهاية برصيد 19 هدفاً، بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي المتصدر.

داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون يحتل المركز الثاني برصيد 21 هدفاً، ويأتي بيير إيمريك أوباميانج في المركز الثالث برصيد 20 هدفاً، ثم محمد صلاح ورحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي بهدف واحد أقل من مهاجم أرسنال.

وبات محمد صلاح بحاجة لتسجيل 4 أهداف على الأقل لمعادلة جيمي فاردي إذا لم يسجل مهاجم ليستر سيتي في الجولة الختامية، وذلك من أجل الفوز بالحذاء الذهبي.

وفي حالة تسجيل محمد صلاح خمسة أهداف سينفرد بلقب الهداف إذا لم يتخطى منافسيه 23 هدفاً، لكن الأمر بحاجة إلى معجزة حدثت من قبل في الدوري الإنجليزي:

الأولى

في موسم 2015-2016 واجه مانشستر سيتي فريق نيوكاسل يونايتد في ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وظهر ملك ملعب الاتحاد سيرجيو أجويرو الهداف التاريخي للسيتي ليحقق معجزة بتسجيل 5 أهداف في 20 دقيقة فقط.

خماسية أجويرو في نيوكاسل باتت الأسرع في التاريخ لأي لاعب في بريميرليج، والآن أصبح لدى محمد صلاح أملاً في محاكاة خماسية أجويرو ضد نفس الفريق لتحقيق حلم الحذاء الذهبي الثالث.

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الثانية

الخماسية الأسرع التي حطمها أجويرو سجلها الإنجليزى جيرمين ديفو نجم توتنهام الأسبق في الدورى الإنجليزى موسم 2009 - 2010 في شباك ويجان في 36 فقط ليحمل الرقم قبل تحطيمه من قبل مهاجم مانشستر سيتي.





الثالثة

الهداف الإنجليزي التاريخي آلان شيرر نجم نيوكاسل السابق سبق ديفوه وأجويرو و سجل خمسة أهداف فى شباك مرمى شيفلد موسم 1999-2000 في المباراة التي انتهت بنتيجة 8 -0.

الرابعة

البلغاري ديميتار برباتوف نجم مانشستر يونايتد فعلها أيضاً في الدورى الإنجليزى موسم 2010 – 2011 بتسجيله خماسية في شباك نظيره "بلاكبيرن روفرز" بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة لا تنسى للمهاجم العملاق.

الخامسة

أندي كول نجم مانشستر يونايتد فعلها أيضاً بعد 3 مواسم من تغيير اسم الدوري الإنجليزي إلي بريميرليج وتحديداً موسم 94-1995 أمام إيبسويتش تاون في أولد ترافورد وسجل 5 ـهداف ليصبح أول لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة .