متفوقاً على دي بروين.. هندرسون لاعب العام في إنجلترا باختيار الكتاب الرياضيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
وقع اختيار رابطة الكتاب الرياضيين في إنجلترا على الإنجليزي جوران هندرسون قائد فريق ليفربول للفوز بجائزة لاعب العام.
ولا تعد جائزة رابطة الكتاب في إنجلترا هي الجائزة الرسمية للاعب الموسم، حيث من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان عن جائزة لاعب العام من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وينافس هندرسون بقوة النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي وصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في بريميرليج هذا الموسم.
جوران هندرسون ساهم في عودة ليفربول لمنصة تتويج الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاماً، وللمرة الأولى على الإطلاق في عصر بريميرليج.
وتفوق هندرسون في التصويت بجائزة الكتاب الرياضيين على كيفين دي بروين، ولاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد.
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