جوارديولا ساخراً: جائزة لاعب العام دائماً للاعبي ليفربول حتى لو كنا الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

سخر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي من حقيقة منح جائزة لاعب العام في إنجلترا لمن يستحقها.

جوارديولا قال في تصريحات لإذاعة "بي بي سي" عن جائزة لاعب العام وإمكانية فوز لاعب من السيتي بها :"لا، لا، هذه الجائزة سيتم منحها إلى لاعب من ليفربول".

وفاز محمد صلاح بالجائزة في الموسم قبل الماضي بعد منافسة مع كيفين دي بروين، في الوقت الذي توج فيه الأخير بلقب بريميرليج، وفي الموسم الماضي فاز مانشستر سيتي مجدداً باللقب، لكن فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول فاز بالجائزة بدلاً من لاعبي السيتي.

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وأضاف جوارديولا :"عندما فزنا بلقب الدوري الإنجليزي فاز بالجائزة لاعب من ليفربول، وعندما يفوزون هم أنفسهم باللقب فأنا متأكد بأن الجائزة ستمنح لأحد لاعبيهم".

وأتم مدرب مانشستر سيتي بتعليق ساخر على الجائزة الأهم للاعبين في إنجلترا :"هذه الجائزة تمنح دائماً للاعبي ليفربول".

يأتي ذلك مع وجود تسريبات قوية حول فوز جوران هندرسون قائد ليفربول بجائزة لاعب العام في إنجلترا على الرغم من الترشيحات القوية بفوز كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي بالجائزة.