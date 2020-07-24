التشكيل المتوقع للأهلي أمام سموحة.. فايلر يدفع بالقوة الضاربة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365 :

يفتتح الأهلي أولى مبارياته الودية بمواجهة سموحة استعداداً لاستئناف الدوري الساعة الخامسة مساءاً على ملعب مختار التتش بمقر الأهلي بالجزيرة .

واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل الأساسي الذي يخوض به مباراته الودية الأولي بعد العودة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لمراسل الخليج 365 فإن فايلر قرر الاعتماد على النيجيري جونيور أجايي في مركز المهاجم الصريح ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن ليكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمي : محمد الشناوي.

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الدفاع : محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة (محمود متولي) - على معلول.

وسط الملعب : عمرو السولية - أليو ديانج

الوسط المهاجم : رمضان صبحي - محمد مجدي قفشة - وليد سليمان.

الهجوم : جونيور أجايي.