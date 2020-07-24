تشيلسي ينضم لمانشستر سيتي في صراع التعاقد مع مدافع اتلتيكو مدريد

كشفت تقارير اسبانية أن خوسيه خمينيز مدافع فريق اتليتكو مدريد اصبح قريباً من الانضمام إلي العديد من أندية الدوري الانجليزي علي رأسها نادي مانشستر سيتي و تشيلسي.

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي يرغب في تدعيم دفاع

الفريق للمنافسة علي بطولة الدوري الانجليزي بعد التعاقد مع المهاجم تيمو فيرنر .

و يرغب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي في التعاقد مع مدافع صاحب خبرات في الدوري الانجليزي وتدعيم دفاع الفريق ،

و يأتي خمينيز علي رأس قائمة المرشحين للانضمام للبلوز.

وأضافت الصحيفة الإسبانية إلي أن رحيل اللاعب عن صفوف الفريق أمر صعب بسبب رغبة اللاعب في الاستمرار في صفوف الفريق ، بالإضافة إلي الشرط الجزئي الذي يبلغ 120 مليون يورو .

ويسعي تشيلسي للتعاقد مع خمينيزخلال فترة الانتقالات الصيفية ، والذي ينتهي عقده مع اتليتكو مدريد موسم 2023 .