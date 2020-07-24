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تشيلسي ينضم لمانشستر سيتي في صراع التعاقد مع مدافع اتلتيكو مدريد

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كشفت تقارير اسبانية أن خوسيه خمينيز مدافع فريق اتليتكو مدريد اصبح قريباً من الانضمام إلي العديد من أندية الدوري الانجليزي علي رأسها نادي مانشستر سيتي و .

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي يرغب في تدعيم دفاع

الفريق للمنافسة علي بطولة الدوري الانجليزي بعد التعاقد مع المهاجم  تيمو فيرنر .

و يرغب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي في التعاقد مع  مدافع صاحب خبرات في الدوري الانجليزي وتدعيم دفاع الفريق ،

و يأتي خمينيز علي رأس قائمة المرشحين للانضمام للبلوز.

وأضافت الصحيفة الإسبانية إلي أن رحيل اللاعب عن صفوف الفريق أمر صعب بسبب رغبة اللاعب في الاستمرار في صفوف الفريق ، بالإضافة إلي الشرط الجزئي الذي يبلغ 120 مليون يورو .

ويسعي تشيلسي للتعاقد مع خمينيزخلال فترة الانتقالات الصيفية ، والذي ينتهي عقده مع اتليتكو مدريد موسم 2023 .

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