نهائي كأس فرنسا.. عراقة سان ايتيان تتحدي طموحات باريس سان جيرمان

ساعات قليلة تفصل عشاق الكرة الأوروبية عن المواجهة النارية والمرتقبة بين فريقي باريس سان جيرمان وسانت ايتيان في نهائي كأس فرنسا المؤجل من 25 ابريل الماضي.

ويبحث البي اس جي لتأكيد هيمنته الواضحة خلال السنوات الماضية علي كرة القدم الفرنسية، وسط تراجع واضح للأسماء التقليدية في الكرة الفرنسية، أمام التفوق المالي الكبير لنادي العاصمة الفرنسية.

في المقابل يسعي سانت ايتيان لإستعادة أمجاده القديمة كأحد اعرق الفرق الفرنسية، وهو النادي صاحب التاريخ الكبير علي المستويين المحلي والأوروبي في فترة السبعينات.

مشوار الفريقين

تأهل باريس سان جيرمان الي النهائي بعد فوز صعب علي لوريان بهدف دون رد في دور ال 32، قبل الفوز علي فريق يو اف سي بهدفين نظيفين في ثمن النهائي، ثم اكتساح ديجون بستة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي البطولة، قبل أن يحقق الفريق فوزاً عريضاً آخر في نصف

النهائي بخماسية علي حساب ليون.

في المقابل تأهل سانت ايتيان الي المباراة النهائية بعد فوز صعب علي باريس اف سي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ 32 ، قبل أن يتخطي عقبة موناكو الصعبة في ثمن النهائي بهدف دون رد.

وفي ربع النهائي حقق سانت ايتيان الفوز علي ابينال بهدفين دون رد، ثم كرر النتيجة ذاتها في نصف النهائي علي حساب رين.

أبرز النجوم

يعتمد اللماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان علي كتيبة مدججة بالنجوم في مقدمتهم الثنائي الهجومي نيمار ومبابي، بالإضافة الي نجوم وسط الملعب جوليان دراكسلر والارجنتيني الصاعد بقوة باريديس والايطالي المخضرم ماركو فيراتي وقائد الفريق تياجو سيلفا.

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في المقابل يعتمد جيسلان برينتان المدير الفني لسانت ايتيان

علي تشكيل تجمع بين العديدمن المواهب الشابة مدعمة ببعض عناصر الخبرة في مقدمتها ديوبتشي الظهير الايمن الاسبق لارسنال الانجليزي، ولاعب الوسط القوي يان مفيلا أحد لاعب المنتخب الفرنسي في وقت سابق، بجانب الثنائي العربي المتألق رياض بودابوز والتونسي وهبي الخزري والمهاجم بيريتش.

تاريخ كبير

يمتلك كل من باريس سان جيرمان وسانت ايتيان تاريخاً في كرة القدم الفرنسية، ونجح البي اس جي في حصد لقب كأس فرنسا 12 مرة كان آخرها في موسم 2017-2018.

وحقق الفريق الدوري الفرنسي في تسعة مناسبات بجانب ثمانية بطولات لكأس الرابطة الفرنسية، وبطولة أوروبا للأندية أبال الكأس مرة واحد عام 1996.

علي الجانب الآخر حقق سانت ايتيان لقب الكأس في ستة مناسبات سابقة آخرها عام 1977، كما فاز الفريق بلقب الدوري الفرنسي 10 مرات وهو يحتفظ بالرقم القياسي كأكثر الفرق تحقيقاً للدوري الفرنسي عبر تاريخه، الا أن آخر تتويج للفريق كان عام 1981.

كما فاز سانت ايتيان بكأس الرابطة الفرنسية عام 2013 وهي آخر بطولات الفريق الذي نجح في عام 1976 في الوصول لنهائي بطولة أوروبا قبل الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني.