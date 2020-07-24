اليوم.. المصري يواجه طلائع الجيش وديًا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي نظيره فريق طلائع الجيش اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب في ثاني مباريات المصري الودية بمعسكره المغلق المقام بأحد فنادق

الإسكندرية.

كان الفريقان قد التقيا وديًا قبل يومين وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وأدى فريق المصري مرانه الصباحي في تمام السابعة صباح اليوم الجمعة على الملعب الفرعي

لاستاد برج العرب ، وهو المران الذي يخصصه الجهاز الفني للمصري بقيادة طارق العشري ، للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين للوصول لمعدلاتها المثلى مع استئناف الفريق لمبارياته ببطولة الدوري والتي يستهل الفريق بملاقاة نظيره فريق الزمالك في السادس من أغسطس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.