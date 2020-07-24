مدرب الإسماعيلي يشيد بـ أحمد مدبولي

اجتمع المدير الفنى الفرنسى ديديه جوميز بلاعب الوسط المهاجم أحمد مدبولى ، فى البداية أشاد جوميز بقدرات اللاعب الفنية بجانب المعدلات البدنية الجيدة التى وصل لها اللاعب منذ بداية فترة الاعداد الحالية ، مضيفآ بأنه لمس مدى

التزام اللاعب فى الفترة الحالية .

وواصل الفرنسى نصائحه للاعب ، حيث أكد انه يمتلك مهارة عالية بجانب سرعته كما طالبه بسرعة نقل الكرة وعدم الاحتفاظ بها لفترات طويلة

، مضيفا بأنه يعتمد على اللاعب فى خطة اللعب بشكل أساسى فى نقل الفريق ككل من الحالة الدفاعية للهجومية فى وقت قصير .

فى النهاية أكد جوميز أنه فى حالة التزام مدبولى بالتعليمات سيصبح لاعب له شأن كبير فى الكرة المصرية بشكل عام نظرا للقدرات الكبيرة التى يمتلكها اللاعب