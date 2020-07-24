مدرب الإسماعيلي يشيد بـ أحمد مدبولي

اجتمع المدير الفنى الفرنسى ديديه جوميز بلاعب الوسط المهاجم أحمد مدبولى ، فى البداية أشاد جوميز بقدرات اللاعب الفنية بجانب المعدلات البدنية الجيدة التى وصل لها اللاعب منذ بداية فترة الاعداد الحالية ، مضيفآ بأنه لمس مدىالتزام اللاعب فى الفترة الحالية .
وواصل الفرنسى نصائحه للاعب ، حيث أكد انه يمتلك مهارة عالية بجانب سرعته كما طالبه بسرعة نقل الكرة وعدم الاحتفاظ بها لفترات طويلة، مضيفا بأنه يعتمد على اللاعب فى خطة اللعب بشكل أساسى فى نقل الفريق ككل من الحالة الدفاعية للهجومية فى وقت قصير .
فى النهاية أكد جوميز أنه فى حالة التزام مدبولى بالتعليمات سيصبح لاعب له شأن كبير فى الكرة المصرية بشكل عام نظرا للقدرات الكبيرة التى يمتلكها اللاعب
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