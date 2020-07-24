الشامي ينضم لتدريبات الإسماعيلي استعداداً لعودة الدوري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى المران الصباحى على ملعب الإسماعيلية الفرعى ، ضمن برنامج الاعداد لاستئناف المنافسات الرسمية.

وشهد المران التالي..

عودة محمد الشامى ومحمد مخلوف للتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائهما.

-حصول محمد مجدى الجمل قلب الدفاع على راحة اليوم بعد شعوره باجهاد خفيف فى العضلة الضامة فيما غاب عمر الوحش بسبب الجرح الذى تعرض له فى رأسه على هامش ودية نادى مصر مؤخرا.

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-أدى عبد الرحمن مجدى تدريبات خفيفة وسيعود للتدريبات الجماعية اعتبارا من الغد.

شمل المران على مجموعة من التدريبات البدنية والتى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين قبيل انطلاق المنافسات.

كما تطرق مران الدراويش لحصص فنية متنوعة أبرزها التسليم والتسلم واللعب فى المساحات قبل أن يختتم بتقسيمة مصغرة.